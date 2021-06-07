Американский бренд оптики Ray-Ban представил своего первого амбассадора в России – им стал рэпер Feduk (Федор Инсаров). По словам представителей компании, артист как нельзя лучше олицетворяет философию Ray-Ban, благодаря своему аутентичному музыкальному стилю, яркой индивидуальности и амбициозности.

«Историю бренда невозможно представить без связи с искусством, без ярких творческих коллабораций. Мы считаем, что Федор, как артист и как личность, полностью отражает стиль и ценности Ray-Ban. Уверенность в себе, харизма, искренность, постоянное стремление к самосовершенствованию и поиску новых идей — именно эти качества Федора так близки Ray-Ban», – рассказала бренд-менеджер Ray-Ban в России Валерия Красильникова.

В новой роли музыкант уже принял участие в съемках рекламной кампании и представил новую коммуникационную платформу Ray-Ban – You’re On («Твой выход»). Как отмечает Buro 24/7, она посвящена наиболее значимым жизненным моментам, в которые каждый человек может быть искренним и настоящим.

«Для меня большая честь начать сотрудничество с брендом с такой богатой историей. Я не просто выбираю и давно люблю культовые модели Ray-Ban, мне близки те идеи, что бренд на протяжении многих десятилетий несет в массы своими проектами и коллаборациями, – отметил Feduk. – Я всегда стараюсь оставаться искренним и верным самому себе, своим мыслям и ценностям, наслаждаясь каждым мгновением как в творчестве, так и в повседневной жизни. Это та философия/мироощущение, что Ray-Ban на глобальном уровне продвигает сегодня, и я рад, что смогу делать это вместе с брендом в России».