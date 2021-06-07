Американский актер, певец, драматург и икона стиля Билли Портер выпустил совместную коллекцию со знаменитым обувным брендом Jimmy Choo. В линейку вошла гендерно-нейтральная обувь на каблуке, а выход капсулы приурочен к Месяцу прайда (Pride Month) – в июне люди по всему миру показывают свою толерантность и оказывают поддержку ЛГБТК+ сообществу.

«Когда я был маленьким, меня очень привлекали высокие каблуки моей тети Шэрон. Я примерял их, и я не мог дождаться момента, когда они будут мне по размеру», – приводит Buro 24/7 слова Билли Портера.

В коллекцию, разработанную актером совместно с креативным директором Jimmy Choo Сандрой Чой, вошли остроносые туфли на шпильке, классические лоферы, ботинки на грубой подошве и ботильоны с квадратным носом. При этом вся обувь доступна в расширенных размерах – от 36-го до 45-го – поэтому подойдет и мужчинам, и женщинам, и тем, кто не причисляет себя к бинарной гендерной системе, отмечает Harper’s Bazaar.

За коллекцией стоит и трогательная история актера. «Я посвящаю эту коллекцию моей матери, которая всегда мечтала носить туфли на высоких каблуках. Из-за ее инвалидности она так и не смогла осуществить свое главное желание, поэтому за нее это делаю я перед всем миром», – цитирует Vogue Билли Портера.

Цены на модели из капсулы составляют от 650 до 1095 долларов. Коллекция уже доступна к заказу на сайте марки. В честь Месяца прайда Jimmy Choo также пожертвует 100 000 тысяч долларов некоммерческой организации The Trevor Project, которая помогает представителям ЛГБТК + в кризисных ситуациях.