Команда бренда AZ Factory, основанного Альбером Эльбазом, планирует провести специальное мероприятие в его честь во время Недели моды в Париже. WWD напоминает, что она пройдет с 27 сентября по 5 октября. Марка также выпустит две новые коллекций, которые дизайнер успел завершить в последние недели жизни.

Первую – SuperTech-SuperChic – представят 12 июня, в честь 60-летия со дня рождения кутюрье. Вещи из коллекции были впервые представлены во время дебютного шоу бренда в январе. Платья-бюстье, смокинги и другие модели созданы из н экологически окрашенной ейлоновой микрофибры – ткани, которую обычно используют для создания спортивной одежды. В производстве также использовали инновационную технологию 3D-вязания, чтобы создать тканые детали. Как пишет Buro 24/7 UA, вся линия будет доступна на сайтах net-a-porter.com и farfetch.com.

Кроме того, AZ Factory покажут коллекцию Free To, которую Альбер Эльбаз завершил в последние недели перед госпитализацией. В нее вошли худи, топы и спортивные брюки, выполненные из устойчивых материалов. Коллекция передает «послания надежды и эскапизма» в вышитых вручную надписях. Вещи также украшены знаковой атласной лентой и блестящими деталями, которые известны по дизайнам Альбера Эльбаза для Lanvin, отмечает The Blueprint.

Когда представят эту коллекцию, пока неизвестно. Есть предположения, что это произойдет на Неделе моды в Париже осенью, когда бренд планирует провести вечер памяти Альбера Эльбаза. Часть доходов от продажи коллекции передадут благотворительной ЛГБТ-организации It Gets Better.

«В соответствии со стремлением Альбера поддерживать ЛГБТК+ молодежь и его желанием призвать всех людей к освобождению ради любви, часть доходов от продаж Free To будет передана иницативе It Gets Better Project, миссия которой состоит в том, чтобы воодушевлять, расширять возможности и объединять ЛГБТК+ молодежь по всему миру», – цитирует Buro 24/7 заявление AZ Factory.

Напомним, Альбер Эльбаз умер от коронавируса 25 апреля 2021 года. Бренд AZ Factory он запустил в январе, за три месяца до смерти.