Российский бренд Ulyana Sergeenko выпустил новую летнюю коллекцию Demi Couture, которая продолжает тему кутюрной коллекции бренда весна-лето 2020. Главной отсылкой стали изображения и очертания котиков, которые встречаются в принтах тканей, а также в форме воротников и манжетов, пишет WMJ.

В линию вошли разнообразные платья, от дерзкого мини до утонченных миди и вечерней линии, многослойные юбки на запах, воздушные блузы и боди, брючные костюмы свободного кроя, шорты, трикотажные костюмы, джинсы и укороченные жакеты из кожи.

Декоративные воланы и рюши обрамляют подолы изделий, элегантно украшают баски, накидки, съемные фартуки, придавая образам особую легкость, отмечает журнал OK!. Еще один принт коллекции – незабудка – заместил традиционный для Дома цветок розы и появился на воздушных блузах, басках, съемных фартука

Среди аксессуаров в коллекции можно найти вязаные сумки с кружевными нашивками с изображением котят и плетеные сумки с кожаным клапаном, украшенным монограммой бренда «УС». Завершают образы кожаные туфли на высоком каблуке с тонкими ремешками и шелковые платки с авторскими принтами коллекции.

Товары из линии Demi-Couture уже доступны в бутиках Ulyana Sergeenko в Москве, а также на сайте бренда.