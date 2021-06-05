В этом году ежегодный саммит Vogue Forces of Fashion пройдет онлайн 7 и 8 июля. Самые влиятельные фигуры моды соберутся, чтобы обсудить самые значимые вопросы повестки дня и поговорить о работе в fashion-индустрии.

Ранее свое участие в мероприятии подтвердили Марк Джейкобс, Джон Гальяно, визажист Пэт Макграт и стилист Зерина Акерс. На днях стало известно о том, что на саммите выступят Билли Айлиш и креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Как отмечает Vogue, певица и дизайнер уже давно образовали блестящий творческий тандем: Микеле неоднократно создавал наряды Айлиш для важных событий и красных ковровых дорожек.

Участницей саммита от России станет стилист Лотта Волкова, которая успела создать капсульную коллекции для adidas и поработать с Miu Miu, Prada, Balenciaga и со многими другими брендами. Одним из спикеров станет и звездный стилист Карлос Насарио, который возглавляет сегодня отдел моды журнала i-D Magazine.

Помимо прочего, обновилась и программа для VIP-клиентов. Главный куратор Института костюма Анны Винтур Метрополитен-музея Эндрю Болтон выступит модератором дискуссии о своей новой выставке In America: A Lexicon of Fashion, открытие которой состоится 18 сентября. Дизайнеры Вера Вонг и Прабал Гурунг обсудят с Болтоном американскую моду, идентичность, культуру и политику.

Найти больше информации о предстоящем саммите и купить билеты можно на сайте Forces of Fashion.