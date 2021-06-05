Kenzo совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Л’Этуаль запускают проект «Сохраним моря России вместе». Цель проекта – защитить биоразнообразие морских и прибрежных экосистем Амурского региона, сократив негативное воздействие на них брошенных орудий лова.

В рамках инициативы «ЛʼЭтуаль» передаст часть средств от продаж ароматов линии L’eau Kenzo на проекты фонда по защите уникальных обитателей Дальневосточного морского заповедника.

«В Амурском экорегионе богатейшая флора и фауна, которую крайне важно сохранить. К сожалению, животные часто запутываются в орудиях лова либо проглатывают их фрагменты – это приводит к тяжелым травмам и даже гибели. На Дальнем Востоке России от этой проблемы очень страдают морские животные, в том числе и пятнистый тюлень – ларга», – отмечается в Instagram WWF России.

В рамках проекта будут проведены работы в Дальневосточном морском заповеднике, который находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда». Они позволят определить местоположение брошенных и утерянных орудий лова, их количество и состав.

«Экологические проекты крайне важны для Л’Этуаль: в наших флагманских магазинах установлены стойки по приему батареек и пластиковых карт, наш склад полностью перешел на электронный документооборот, мы активно рассказываем нашим клиентам о том, что наши знаменитые синие пакеты нужно использовать много раз, часть наших пакетов производится из переработанного пластика. Я уверена, что клиенты Л’Этуаль по всей стране примут активное участие в такой важной акции, и все вместе мы сделаем вклад в сохранение нашей Планеты», – рассказала Татьяна Володина, генеральный директор Л’Этуаль.