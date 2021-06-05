1 июня 2021 года, в рамках выхода MARC O’POLO на российский рынок напрямую, бренд запустил официальный интернет-магазин в России.

MARC O’POLO — современный бренд из Стокгольма, со штаб-квартирой в Германии. ДНК бренда основывается на премиальном подходе, принципах устойчивого развития, лаконичной моде вне времени и трепетном отношении к клиентам. Высокий сервис — приоритет компании, что и отразилось на выборе локальных партнеров.

Для запуска интернет-магазина в качестве фулфилмент-оператора выступает компания Lamoda, которая обеспечивает максимально высокий сервис для покупателей MARC O’POLO.

Доставка из интернет-магазина будет осуществляться по всей России с возможностью примерки, при заказе от 10 тысяч рублей доставка будет бесплатной. Для заказов жителей Москвы, оформленных и подтвержденных в первой половине дня, возможна доставка день в день. Покупатели смогут выбрать наиболее удобный для себя способ доставки: курьером, в один из пунктов самовывоза, расположенных по всей России, или заберут товар в магазине MARC O’POLO.

Оплатить заказ можно наличными или банковской картой при получении, онлайн-картой на сайте, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. Для российских пользователей действует омниканальная программа лояльности, которая поможет совершать покупки еще более выгодно.

В интернет-магазине MARC O’POLO представлен максимальный ассортимент и размерный ряд бренда. На сайте можно узнать о наличии товара в конкретном магазине и зарезервировать вещи — этот способ подойдет для тех, кто предпочитает модель ROPO («выбирай онлайн, покупай офлайн»).

Российский сайт MARC O’POLO (marc-o-polo.ru) выполнен в соответствии с гайдлайнами бренда и представляет собой адаптированную копию международного сайта.