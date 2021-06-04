В прошлом году марка Жени Ким перешла на новый формат и теперь представляет по одной коллекции в год. Дизайнер объяснила это тем, что хочет производить более сложные вещи и выпускать каждую позицию в нескольких экземплярах, не привязываясь к сезону, отмечает Buro 24/7.

На днях девушка представила летнюю капсулу, которая является продолжением коллекции бренда осень-зима 2020. При ее создании Женя вдохновлялась атмосферой Ташкента, его местными жителями, которых она встречала на базарах, барахолками, старыми вещами на развалах, близостью к природе и цветущими фруктовыми деревьями в районах города – махаллях. Последние три года дизайнер живёт между Москвой и Ташкентом и зачастую работа над коллекциями происходит именно в Узбекистане.

В коллекции Blossoming Summer можно найти лонгсливы, футболки, легинсы и платья с прорезями, обвязанные вручную нитками и бисером. Дизайнер переосмыслила предмет из предыдущего сезона – пуховик, набитый старинными тканями, как символ кочевого образа жизни корейцев, – и создала сумки-тюки, похожие на узбекские тугуны, отмечает The Blueprint. Также в коллекции есть сумки-тюки, сделанные из винтажных тканей на основе узбекских тугунов.

Автором лукбука коллекции выступил фотограф Игорь Клепнёв, а визажистом – Юлия Рада.