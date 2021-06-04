Министерство культуры Мексики обвинило Zara, Anthropologie и Patowl в культурной апроприации. В ведомстве считают, что модные бренды использовали в своих коллекциях наследие коренных народов без какой-либо компенсации сообществам, пишет L’Officiel.

Как отмечает Posta-Magazine, национальные мотивы украшают вышитые шорты Anthropologie, платье миди Zara и рубашки Patowl – речь о трудоемкой технике ручной вышивки hazmi si bidis с флористическими мотивами, которой славится сапотекское сообщество Сан-Антонио-Кастильо-Веласко.

Министр культуры Алехандра Фраусто Герреро рассказала, что используемая дизайнерами вышивка в цветочек отражает наследие и символы, связанные с окружающей средой, историей и мировоззрением народности и имеет эстетику, аналогичную традиционной женской одежде общины Mixtec. Тем не менее компании не удосужились рассказать историю этих общин, каким-либо другим образом популяризировать их культуру или привлечь внимание к их социальным проблемы.

От каждого бренда правительство потребовало публичного объяснения, на каком основании компании приватизировали коллективную собственность. Ведомство призвало компании развивать уважительную работу с общинами коренных народов в рамках этических норм, которые не подрывают самобытность и экономику общин, а также работать в соответствии с принципами справедливой торговли, отмечает Wonderzine.

«Рассматриваемый дизайн никоим образом не был намеренно заимствован у мексиканского народа Mixtec или вдохновлен его мастерством», – ответили в материнской компании Zara Inditex. Другие бренды пока не комментировали ситуацию. Это не первый случай, когда правительство Мексики обвиняет модные бренды в присвоении культурных ценностей. В феврале 2021 года Институт ремесленников Оахаки на юге Мексики заявил, что австралийский бренд одежды Zimmermann присвоил наследие сообщества масатеков для своей курортной коллекции 2021 года. А в 2019-м критике подверглись Carolina Herrera. Бренд обвинили в использовании вышивки с национальными мотивами в круизной коллекции. Тогда креативный директор Дома Уэс Гордон сказал, что коллекция отдавала дань уважения богатству мексиканской культуры