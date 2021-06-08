Новый креативный директор Chloé Габриэла Херст представила дебютную круизную коллекцию. По словам дизайнера, в этом сезоне она не стала обращаться к архивам парижского Дома, а положилась на интуицию и вдохновлялась собственными представлениями о том, как должна выглядеть девушка Chloé.

«Я не хотела обращаться к архивам. Я чувствую, что так долго любила Chloé, что у меня появилось четкое представление о том, как все должно выглядить. Дело не в том, что я не уважаю то, что было сделано в истории бренда, я хочу, чтобы мое представление и то, что бренд значит для меня, люди видели первым», – приводит The Blueprint слова дизайнера.

В круиз вошли пледы и платья ручной работы с бахромой, льняные тренчи, замшевые костюмы, вязаные накидки и вещи из денима. Также Габриэлла Херст представила новые кроссовки Chloé. Среди других акссесуаров – сумки c перфорацией, бахромой и канатами вместо ручек, а также сапоги из денима.

Благодаря видению Габриэлы Херст, Chloé становится воплощением понятия «осознанного потребления». Дизайнер работает только с натуральными материалами: тренчи сшиты из льна, пальто – из кашемирового дедстока, для макси-платьев использован хлопок без примесей и конопляный трикотаж. Как отмечает Buro 24/7, помогать с джинсовой линией Херст позвала Адриано Гольдшмидта, которого называют «крестным отцом денима» (в разное время он занимался денимом в Diesel, Citizens of Humanity и в собственном бренде AG, который вскоре покинул). Все джинсовые вещи в коллекции сделаны из старого денима, подклад для карманов – из льна, пуговицы – из натурального материала, который получают из плодов пальмы.