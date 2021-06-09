Несколько недель назад креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли устроил тайный показ своей новой коллекции Pre-Fall 2021, куда попали только избранные друзья бренда и никаких журналистов. Закрытое шоу устроили в берлинском клубе «Бергхайн», без масок и с нарушением карантинных ограничений. За это бренд активно критиковали, а коллекцию захейтили еще до того, как ее увидели.

Но это не остановило Дэниела Ли – и на днях он показал плоды своей работы. Лукбук Wardrobe 02 стал продолжением концепции идеального гардероба на все случаи жизни, сочетающего различные ткани, цвета и фактуры. Как отмечает The Blueprint, в коллекции представлены вещи из технического нейлона, замши, бархата, а также платья с бахромой из кристаллов, комбинезон из перьев, твидовые и шерстяные костюмы. Дизайнер попытался соблюсти баланс между функциональной одеждой на каждый день и супергламурными вещами. К первым относятся трикотажные платья, приталенные пальто, комбинезоны из нейлона и бархата. Очень эффектно выглядят макси-платья, целиком украшенные пайетками, брюки и топы c перьями, а также яркие шубы.

Цветовая палитра представляет собой сочетание классических оттенков и ярких цветов, среди которых выделяются травянисто-зеленый, красный и бирюзовый, оттенки розового и виноградно-пурпурный, рассказывает Vogue UA.

В линию обуви вошли сапоги-чулки в блестках, клоги на яркой резиновой подошве и обновленная модель ботинок Puddle из легкой биоразлагаемой резины – теперь до колена, пишет Buro 24/7. Среди аксессуаров в коллекции представлены сумки с фирменным плетением, новая it-сумка бренда Mount и массивные кожаные пояса.

Лукбук предосенней коллекции Bottega Veneta объединил друзей марки. В нем снялись премьер Американского театра балета Роберто Болле, художник Марк Лекей, режиссер Андреа Арнольд, актриса Валерия Голино,

Коллекция будет представлена в ЦУМе и магазинах бренда с конца июня.