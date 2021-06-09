Традиции называть сумки в честь известных женщин больше ста лет. Как известно, большинство it-bags носят имена любимых клиенток того или иного модельера. Джейн Биркин, Леди Диана, Жаклин Кеннеди, Алекса Чанг – список можно продолжать бесконечно. Российский бренд Ulyana Sergeenko, а с недавних пор еще и почетный корреспондент палаты французской моды, продолжает историю сумок-посвящений.

Ульяна Сергеенко традиционно называет аксессуары в честь дорогих сердцу женщин: «Ira» – в честь своей близкой подруги, новая – «Natalia» названа именем сразу двух очень важных женщин в жизни Ульяны – мамы Натальи Михайловны и близкой подруги Натальи Водяновой (примечательно, что тоже Михайловны), которая поддерживает дизайнера на протяжении всей ее карьеры.

Новая модель вдохновлена ретро-образами и напоминает по дизайну небольшой саквояж. Жесткий каркас покрыт натуральной лаковой кожей, фурнитура выполнена в золотом цвете. Внешнюю металлическую застежку традиционно украшает символ Дома – лошадка-качалка, а к замку прилагается миниатюрный ключ.

Сумка «Natalia» представлена в нескольких цветах, от светлых до насыщенных и темных оттенков: пудровом, жемчужном, фисташковом, васильковом, темно-зеленом, бордовом и черном. Все материалы и детали аксессуара производятся в Италии.

​«Natalia» уже появилась в продаже во всех бутиках Ulyana Sergeenko в Москве, а также на официальном сайте Дома моды ulyanasergeenko.com.