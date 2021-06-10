31 мая 2021 года, в 16-30, состоялся долгожданный Гала-концерт в рамках конкурса талантов и творчества российских школьниц, который прошёл в банкетном зале «Колизей Холл» по адресу: м. ВДНХ, ул. Проспект Мира, 109А.

«Школьнаякрасавица.рф» – это уникальный трансформационный конкурс для школьниц России с 1 по 11 класс, направленный на развитие творческого потенциала. Автор и владелица бренда проекта - Юлия Евгеньевна Сартакова, президент АНО «Русская Культура».

Проект зародился еще в 2007 году и был призван содействовать развитию творчества среди подрастающего поколения, а также учить трудолюбию и уважению к родителям. Ежегодно, по традиции, на Гала-концерте девочки презентуют свою школу в торжественной школьной форме, готовят творческие номера с одноклассниками, а также демонстрируют наряды, созданные своими руками.

В этом году в проекте приняли участие ученицы школ Москвы, Московской области, Анапы, Омска, Самары, Новокуйбышевска.

На Гала – концерт в Колизей Холл приехали поддержать участниц звёзды российской эстрады, российские артисты кино и театра, ветераны труда, семьи участниц и партнёры проекта. Генеральным партнером Гала-концерта, конкурса талантов и творчества "Школьная Красавица", являлся центр семейного консультирования «Ольвия». www.olvia-center.ru.

Концерт открыл ансамбль народной песни «Дарница». Ансамбль стал настоящим подарком для проекта.

После начала участницы проекта «Школьная красавица» торжественно предстали перед гостями в школьной форме, гордо подчеркнув российские традиции. Жизнерадостная Ольга Ланчава порадовала зал своим музыкальным творчеством, а также поддержала конкурсанток.

Талантливая актриса Светлана Боженская, советник звездного жюри, и Ксения Юрьева, основатель женского сообщества Women Revival, советник председателя жюри, проделали огромную работу по подведению итогов голосования. Председателем жюри Надеждой Матвеевой, совместно с экспертами, были определены победители, несмотря на то, что голосование было очень горячим и сложным.

Обладательницей титула Гран-при проекта «Школьная красавица» стала очаровательная юная леди Алина Кастырина. Участница достойно подготовилась к проекту. Её наряд, созданный своими руками, символизировал чистоту и красоту русской культуры. Школьница расшила белоснежное скромное платье яркими цветами, для творческого номера она прочла стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка», что стало нежной и трогательной точкой события. Жюри единогласно приняло решение, что именно Алина Максимовна Кастырина, ученица школы «Хорошо», по праву должна обладать первым титулом.

Победительница поразила своей скромностью, своим уважением к конкурсанткам. Юная красавица получила возможность от Сюзанны Юматовой, основателя международного центра «Лидер Фильм», принять участие в сьёмках настоящей художественной саги — мистическом фильме «Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая», в котором главные роли играют звёзды российского кино.

Все участницы проекта делились на возрастные категории, каждая девочка получила в подарок украшение, грамоты, дипломы, чудесные диадемы, символизирующие женственность и красоту, а также подарки от партнёров проекта.

Первое место в старшей категории заняла Паршикова Соня.

Корону за первое место в средней категории завоевала Юркина Анна.

Первое место в младшей категории возглавила Мишина Ульяна.

Немецкая часовая компания «Rolf Lang» щедро одарила каждую девочку цветами, а также участницы приглашены в гости в Германию, в часовой мир компании «Rolf Lang».

На событии было много чудесных сюрпризов: писатель, журналист, продюсер Светлана Корелова впервые представила публике уникальный театр моды «Алладини», актёры которого наполнили зал загадкой, мистикой и эпатажем. На подиум вместе с ними в невероятных нарядах дизайнера госпожи Алладини вышли участники проекта «Школьная красавица».

Пока жюри принимало решение и подводило итоги голосования, звёзды российской эстрады устроили настоящую «школьную дискотеку» для родителей и детей на самом высоком уровне.

Торжественное событие закончили чаепитием с вкуснейшим тортом от компании «Sweet Cake». Светлана Новикова, основатель компании «Sweet Cake», предоставила сладкие десерты для жюри и для организаторов проекта. Компания «Мысхако» поддержала проект угощениями и подарками для звёзд российской эстрады и экспертов проекта.

На событии присутствовали : Герой Труда СССР Суровцев Анатолий Михайлович; Елена Мансурова-Луначарская, Антон Алфер — эксперт в мире моды, Евгений Белых – председатель совета общественной организации «Владимирский Торговый Союз», Роман Ролинг – основатель Studio Roling, Аида Ханемайер - российский художник, Олег Сидоренко - общественный деятель, Светлана Корелова - писатель и автор международных проектов, Павел Глоба — российский астролог, Евгений Герчаков – Народный артист театра и кино, Валерия Лисовская – российская певица, Пятков Александр – народный артист РФ, Юлия Константиновна Рыбакова – общественный деятель, Елизавета Роднянская — женский голос группы «Руки Вверх», Dj Misla , Евгений Воскресенский — советский актёр театра и кино, Дмитрий Нестеров – певец, победитель конкурса «Х-фактор», Гия Гагуа — народный артист РФ, Валида Даниеловна Акопян - посол Мира, Евгения Алфер — эксперт в мире моды, Виктория Пьер-Мари – российская Королева Блюза, Лев Нестеров и Димитрий Дёмин – российские кутюрье, а также представители СМИ, директора школ и многие другие.

Партнёры проекта: Модная сеть, moda.ru, АНО Центр реализации потенциала личности «Лидер Фильм», ООО «Лифтехникс Рус» liftechnics.ru, часовая компания ROLF LANG, EMBraces.

Информационные партнёры проекта: ТВ ШАНС, ОТМЕТИМ.РФ, журнал Anastasia, MODA.RU, журнал «Cоюз Национальностей», журнал «Президент» электронная версия, портал Podium.FM, портал «Федеральная служба новостей», Федеральная газета «Российские новости», информационный портал Evrasia.FM, журнал COOL STAR, всероссийская газета «Русская Берёзка» .