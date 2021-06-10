Сара Бертон представила лукбук осенне-зимней коллекции Alexander McQueen, получившей название Anemones в честь растения, похожего алыми лепестками на маки. «Это самые эфемерные цветы, которые стали перманентными, переместившись на ткань», – отметила дизайнер.

В объективе итальянского фотографа Паоло Роверси модели предстали в нарядах, на которые дизайнера вдохновили эти невероятные цветы. Однако красные бутоны на воздушных платьях с пышными юбками из тюля и рукавами-буфами и джемперах на молнии можно спутать с пятнами крови. Также в насыщенно-красном цвете представлено кожаное платье с жестким топом и широким ремнем на талии, отсылающее к предыдущим знаковым работам Бертон для бренда, отмечает InStyle.

Легендарное ателье Alexander McQueen снова продемонстрировало свое мастерство: в коллекции осень-зима 2021/22 любители марки найдут «сложноустроенные» косухи с многочисленными замками и акцентом на талии, костюмы-франкенштейны из денима и шерсти, соединенные с бомберами.

Приталенные жакеты имеют рукава как у классического летного бомбера, а джинсовые куртки превращаются в парки. Мотив вещей-гибридов используется и в крое вечерних платьев: их верх выглядит как простая белая футболка, а юбка сделана из слоев тюля и расшита серебряными лилиями.

Как отмечает Fashion Network, дизайнер продолжила начатую несколько сезонов назад тенденцию следования принципам устойчивого развития и использовала переработанный полифай – идеальный материал для создания листовидных форм, из которых сконструированы эти платья с пышными юбками и талиями принцесс. «Кажется, что сейчас время для исцеления, для под вдохновения новой жизни, для изучения отголосков прошлого, чтобы обогатить наше будущее. Более чем когда-либо чувство человечности, команды, работающей вместе с единственной целью – сделать что-то красивое, значимое, – кажется одновременно драгоценным и важным», – приводит focus.ua cлова Бертон.