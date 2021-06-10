Российский бренд RomaUvarovDesign представил первую полностью апсайкл-коллекцию в Старой фондовой оранжерее в Москве. Она была создана из остатков тканей прошлых сезонов, личных архивов дизайнера и винтажных материалов. Как отметили представители марки, впервые для коллекции не было специально куплено «ни единого предмета, рулона ткани или фурнитуры», пишет Fashion Network.

Среди суккулентов и тропических растений были расставлены огородные «пугала» в пэчворк-платьях с воротничками, ярких пальто и костюмах, хлопковых рубашках с вышивкой, бисерных украшениях и с сумками из мягких игрушек, отмечает Buro 24/7.

Впервые была представлена обувь – 50 пар высоких кед, расшитых вручную крупными пуговицами. Для создания аксессуаров команда бренда использовала оставшиеся на производстве бисер и фурнитуру, речные камни, брелоки, игрушки и значки.

Во всех вещах благодаря лоскутам ткани, принтам и другим деталям считываются отсылки к предыдущим коллекциям дизайнера.

Коллекция поступит в продажу в ближайшие выходные, 12 и 13 июня, в Nob Agency (ул. Казакова, дом 8, строение 2),а также в онлайн-магазин проекта.