Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала документ, запрещающий торговлю натуральным мехом в индустрии моды на территории страны. Запрет вступит в силу в декабре этого года, пишет Glamour. Таким образом Израиль станет первой страной мира, одобрившей осуществление такой строгой законодательной политики. За нарушение запрета грозит штраф до 75 тысяч шекелей (1,7 миллиона рублей) или год лишения свободы, отмечает Wonderzine.

«Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания», – заявила Гамлиэль, назвав использование меха и кожи в производстве одежды аморальным и избыточным. Она рассчитывает, что запрет сделает модную индустрию страны более экологичной и подаст пример другим странам. Новый закон позволит продавать изделия из меха только в научных, образовательных и религиозных целях. Популярность меха в такой теплой стране, как Израиль, обусловлена религиозными причинами: ультраортодоксальные евреи в Шаббат и праздники носят штраймли – головные уборы из меха соболей и лисиц. Как отмечает Elle, их стоимость может достигать $ 5000, но, несмотря на высокую стоимость, спрос на них неизменно высок. Теперь же для его изготовления потребуется специальное разрешение.

Израильские защитники животных пытаются добиться запрета на продажу меха еще с 2009 года. Решение о запрете на продажу поддержали 86% жителей Израиля. Организация PETA отметила достижение отдельным заявлением, как обычно назвав вещи своими именами: «Эта историческая победа защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства из-за их шкуры». Движение к экоответственности в fashion-индустрии началось несколько лет назад. Так, от натурального меха уже отказались крупнейшие модные Дома, как Alexander McQueen, Balenciaga, Michael такие, Jimmy Choo, Burberry, Gucci, Versace и другие. А в 2019 году Калифорния запретила мех на уровне штата.