Ювелирный бренд Avgvst, известный своими минималистичными украшениями, открыл собственную тату- и пирсинг-студию в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна, 16. В честь этого события дизайнер марки Наташа Брянцева выпустила коллекцию изящных татуировок.

«Татуировки – новое направление дизайнерского поиска для нас. Разговаривая с нашими клиентами, мы поняли, что украшения для них практически играют роль татуировок, они покупают их в качестве важного напоминания или талисмана, который останется с ними надолго. Мы считаем, что сегодня татуировки и украшения из драгоценных материалов решают одну и ту же задачу. Несколько месяцев мы готовились, набирались наглости и теперь запускаем категорию элегантных, взрослых татуировок и пирсинга без намека на контркультурность», – приводит Buro 24/7 слова Наташи Брянцевой.

Теперь в каждой новой коллекции украшений будет появляться несколько знаков для тату, разработанных дизайн-командой Avgvst. Эти татуировки являются тиражными, а не индивидуальными, как тиражная графика художников. Любой эскиз всегда открыт для бронирования, отмечает Elle.

Первая коллекция рисунков получила название Heart of Avgvst по названию линейки украшений, которая вышла зимой 2020–2021 года. В нее вошло 17 эскизов, для выполнения которых нужно использовать самую тонкую иглу. Многие рисунки татуировок из новой коллекции вдохновлены геральдическими знаками. Выбрать эскиз можно в новом разделе на сайте бренда либо вытянуть карту наугад в тату-студии.

По информации The Village, с 13 по 15 июня в студии можно будет набить тиражные рисунки от художника Протея Темена, а также выбрать эскиз из коллекции татуировок, придуманных дизайн-командой бренда. Татуировка из одного символа стоит 4 000 рублей. При покупке украшений на сумму от 12 000 рублей, ее сделают бесплатно.