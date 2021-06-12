Работать на себя, запустив собственный бренд, мечтают многие. Сегодняшний герой нашего материала Ирена Ключевская — блогер -эксперт по закупкам одежды, производству модной одежды и аксессуаров, успешно развивает бренд одежды премиум класса – MILLENNIALS.

MILLENNIALS – это квинтэссенция стиля, воплощенного в кэжуальной эстетике с качественной и дорогой реализацией, подчеркивающий статус и имидж покупателя – миллениала. Одежда обладает тремя основными достоинствами: оригинальными дизайнерскими акцентами, качеством исполнения и хорошей посадкой.

10 советов, которые помогут успешно запустить свой бренд: