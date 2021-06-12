Netflix и модный Дом Halston, который ныне возглавляет Роберт Родригес, выпустят совместную коллекцию, посвященную сериалу «Холстон», вышедший на стриминговом сервисе 14 мая.

Его сюжет разворачивается вокруг истории жизни знаменитого американского дизайнера Роя Холстона, популярность к которому пришла после того, как созданную им шляпку на инаугурацию своего супруга надела Жаклин Кеннеди, отмечает World Fashion Channel.

«Рой Холстон Фроуик в одиночку создал роскошную американскую моду. Холстон всегда оказывал огромное влияние на мою карьеру, в индустрии, где его отпечаток остается десятилетия спустя. Теперь я рад перенести его наследие через эту капсульную коллекцию Netflix в сотрудничестве с Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus. Было интересно воссоздать культовые архивные платья Halston, которые появляются в сериале Netflix, и переосмыслить их для современности», – приводит Fashion Network слова Роберта Родригеса.

В капсулу войдет десять вечерних платьев, показанных в шоу, – они буду сшиты по оригинальным эскизам самого Холстона и названы в честь разных знаменитостей и его муз дизайнера. Как пишет Harper’s Bazaar, полупрозрачная накидка из шелкового шифона с принтом сапфирового батика получила имя Elsa в честь дизайнера Эльзы Перетти, платье из шелкового шифона с сочетанием цветов красного и фуксии – Beverly в честь супермодели Беверли Джонсон, а платье из джерси на одно плечо со сборками – Anjelica в честь Анжелики Хьюстон.

Цены стартуют от $945 за модели Lauren и Grace и достигают $1,595 за более сложные в исполнении Beverly и Elizabeth. В июне коллекция будет доступна в универмагах Neiman Marcus и Saks Fifth Avenue. На данный момент на сайте Halston доступна предпродажа моделей, которые будут отправлены клиентам в июле.