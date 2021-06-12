Crocs объявил о коллаборации с российской панк-рейв-группой Little Big. В совместную коллекцию вошли две модели культовых Classic Clog в разных цветах – розовом в оттенке «бабблгам» и черном. Черная модель украшена металлическими шипами, булавками и цепочками, а также серебристыми джибитсами в стиле Little Big. Розовые сабо дополнены ремешком с шипами, серебристыми цепями и заклепками. Ярким элементом коллекции стали джибитсы в видео веселого и cердитого медведя, который был вдохновлен татуировкой Ильи Прусикина, пишет Buro 24/7.

Как отметили представители Crocs, линейка воплотила эксцентричность и оригинальность самих участников группы: сабо в черном оттенке будут отсылать к эстетике панка, а модель в розовом цвете добавит атмосферу гламурного рока.

«Мы всегда были панк-музыкантами и одновременно с этим обожали рейв. То, что мы делаем, – формация новой музыки. И это выражается во всем: в песнях, клипах, наших образах. Мы рады этой коллаборации с Crocs, так как она очень точно отражает дух Little Big, и надеемся, что ее оценят и наши поклонники», – рассказал Илья Прусикин.

По информации «Афиша Daily», в России лимитированная коллекция Crocs х Little Big будет доступна с 22 июня на сайте сrocs.ru, а также в розничных магазинах по цене 5999 р. за розовые сабо и 6999 р. за черные.

Оценить новые модели также можно в клипе Little Big «Everybody» – кавер на хит группы Backstreet Boys набрал почти 5 млн просмотров и занял первое место в топе музыкальных видео на YouTube.

«Мы рады удивить поклонников нашего бренда неожиданной кол»лаборацией, которая по-новому раскрывает актуальность и привлекательность наших культовых сабо Classic Clog. Сотрудничая с Little Big, мы стремились объединить уникальный подход группы к музыкальному творчеству и умение Crocs впечатлять своих покупателей», – приводит Sostav.ru слова Янна Ле Бозека, директора Crocs по маркетингу в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.