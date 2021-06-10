Девиз «‎лето — это маленькая жизнь»‎ лег в основу новой коллекции бренда Mavelty. Натуральные ткани, цветочный принт, летящие платья, яркие цвета — дизайнер Александра Мак создала вещи, без которых невозможно представить летний гардероб.

Несмотря на то, что мы все давно уже закончили школу и не уезжаем к бабушке на дачу на три месяца, лето продолжает ассоциироваться с беззаботностью, приключениями, чем-то новым и захватывающим. Летом в каждом из нас просыпается ребенок, который хочет устраивать пикники, покупать мороженое, готовить домашний лимонад, гулять по паркам, есть сезонные фрукты, влюбляться и наслаждаться каждым мгновением этого волшебного времени.

Коллекция Mavelty создана именно для таких моментов. Льняное белое платье отлично подойдет для жарких дней, блузы с декоративными складками с ярким цветочным принтом или в нежную клетку сделают образ нежным и романтичным, ультрамодные кюлоты бирюзового цвета придадут курортного настроения, а в молочном брючном костюме можно будет легко отправиться после рабочего дня на встречу с подружками на любимой веранде.

Акцентной вещью летней коллекции стало приталенное платье с разрезом сбоку в двух расцветках. Молочное платье в крупный цветок будет обращать на себя внимание вне зависимости от того завтракаете вы в любимой кофейне у дома или же прогуливаетесь вдоль набережной на закате. А черное платье с маковым принтом отлично подойдет для свидания или давно запланированной вечеринки.

В коллекции использованы только натуральные ткани, такие как лён, вискоза, хлопок и тонкая летняя шерсть.

Коллекция Mavelty SS21 создает ощущение легкости и беззаботности. Это гимн безмятежной юности, ностальгическое переживание о времени, когда все еще впереди.