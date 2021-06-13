Турецкие товары такие, как обувь, ремни, сумки, рюкзаки пользуются особым спросом у россиян. И это не удивительно. Их отличает высокое качество и соответствие модным тенденциям. С 30 августа по 2 сентября 2021 года на Международной выставке Мосшуз, которая пройдет в Москве в Гостином дворе, будут представлены новые коллекции обуви и сумок из Турции брендов Tony Bellucci, Calvano, Bond Non, Twingo и др.

В производстве мужской обуви торговой марки Calvano для верхней и внутренней частей туфель и ботинок используется тонкая качественнкая кожа, что придает этой обуви особый стиль, а потребителю обеспечивает максимальный комфорт. Calvano – это не только производство, но и собственный дизайн под своей торговой маркой.

Торговая марка Tony Bellucci хорошо известна не только в России, но также в странах СНГ, Европы и Азии. Мужские и женские сумки изготовлены из телячьей и бараньей кожи. Изделия этого бренда отличает современный, элегантный дизайн в итальянском стиле. В летнем сезоне этого года бренд Tony Bellucci очень актуальным считает перфорацию, которая помогает придать обуви, сумкам дополнительную легкость и изысканность. В настоящее время дизайнеры могут с помощью лазеров создавать перфорацию с очень замысловатыми узорами в виде орнаментов и рисунков.

На осенней выставке MosShoes турецкие компании продемонстрируют обувь и аксессуары из коллекций следующего года, соберут предзаказы и обсудят условия поставок с бизнес-партнерами. Интересно, что приготовили турецкие производители обуви и сумок к "модному приговору" на MosShoes.

mosshoes.com

Фото Twingo