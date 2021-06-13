JW Anderson выпустили коллекцию, созданную в коллаборации с фондом работ финского художника Tom of Finland. Они уже сотрудничали прошлом году и выпустили капсулу из трех предметов, в которую вошли кожаные брелоки с металлическими элементами в виде пирсинга, фетровая сумка-тоут и неопреновый козырек.

В новую коллекцию Джонатан Андерсон добавил предметы одежды: худи, рубашки, футболки и удлиненные шорты с принтом, на котором изображена одна из эротических картин Tom of Finland. Среди аксессуаров можно найти сумки в форме кепок и кожаные брелоки, выполненные в черном, красном и белом цветах, пишет The Blueprint.

«Мне было в удовольствие работать с фондом над первой коллекцией. Tom of Finland всегда восхищал меня как квира и как дизайнера. Я собираю разные предметы искусства, в том числе его рисунки, и мне очень нравится использовать их в коллекции своего бренда. Я действительно горжусь новой коллаборацией и рад, что мы смогли расширить ее одеждой», – приводит DTF Magazine слова Джонатана Андерсона.

Как отмечает HotContent.ru, Tom of Finland впервые вошел в сферу искусства в 1940 году, создавая изображения, которые бросали вызов гомофобным стереотипам и представляли собой эротические изображения стереотипно маскулинных архетипов: ковбоев, полицейских, байкеров и лесорубов. Том является одним из самых влиятельных художников 20 века.

Коллекция JW Anderson x Tom of Finland доступна во флагманском бутике бренда в Лондоне и в интернет-магазине JW Anderson. Покупатели, которые приобретут товаров на сумму более $350, получат в подарок специальную фигурку Tom of Finland.