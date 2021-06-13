Музей космонавтики выпустил капсульную коллекцию одежды, которая приурочена к выставке под названием «Первый». Она посвящена 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос, пишет Buro 24/7.

Стилем одежды и экспозиции занималось креативное агентство «Вьюга» и ведущий дизайнер бренда ZDDZ Даша Сельянова. Шрифт, который использовался при их оформлении, был создан компанией CoFo. Его разработала Мария Дореули, основываясь на промышленных шрифтах, которые она нашла на фотографиях своего дедушки.

В линейку вошли базовая футболка, пуловер, а также сумка-шопер с ремешками, зажимами и кольцами для трансформации и комбинации. Вещи из коллекции представлены в двух главных цветах: оранжевом и ярко-зеленом. Как отмечает Esquire, они были выбраны неслучайно, оранжевый отсылает к первому оборудованию, солнцу, пламени ракеты на старте и посадочного модуля при приземлении. Зеленый символизирует тайну, волшебство и северное сияние.

«Землю окружал ореол нежно-голубоватого цвета, затем эта полоса постепенно темнела, становилась бирюзовой, синей, фиолетовой и переходила в угольно-черный цвет. С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь все разглядеть и запомнить», – вспоминал Юрий Гагарин.

Вещи из линейки можно приобрести в универмаге «Цветной» и магазине Музея космонавтики.