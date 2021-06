Pangaia выпустил новую кампанию, приуроченную к открытию своего фирменного pop-up бутика в ЦУМе. Бренд Мирославы Думы делает особую ставку на переработанные материалы в производстве своих вещей и sustainable fashion. Поэтому в пространстве можно не только рассмотреть одежду Pangaia, но и узнать о главных эко-технологиях марки. Среди них – альтернатива обычному хлопку C-FIBER™, пух из сушеных полевых цветов FLWRDWN™, технология обработки волокон маслом перечной мяты PPRMINT™, методика создания чернил из грязного воздуха AIR-INK™ и другие.

Как пишет «Коммерсантъ», на каждой вещи Pangaia отпечатан текст, который рассказывает, из каких именно материалов сделан тот или иной предмет гардероба. Сами чернила, кстати, производятся буквально из воздуха: загрязненный кислород смешивается с водой, потом кристаллизуется и наносится на одежду в виде принта. Pop-up бутик будет бренда открыт до 8 июля, а весь его ассортимент уже доступен для заказа на сайте ЦУМа.

Кроме того, специально для России Pangaia подготовили лимитированные модели в палитре, вдохновленной Алтаем, Байкалом и Камчаткой.

В специальной съемке, над которой работали фотограф Павел Харатян и стилистка Светлана Вашеняк, приняли участие модели из агентства Oldushka. «Pangaia уже снимали несколько кампаний под общей идеей: „Pangaia family. Welcome to ours“. И в съемке, которую мы задумали в честь открытия первого оффлайн-пространства в ЦУМе, мы хотели показать современную российскую семью: веселую, открытую, принимающую и дружную», – приводит The Blueprint слова Анны Дубровиной, бренд-директора Pangaia в России и СНГ.