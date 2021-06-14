Ferrari провели свое первое модное шоу, на котором представили коллекцию одежды. Поклонники роскошного стиля жизни уже давно ожидали выпуска полноценной fashion-линии от легендарного автомобильного бренда. Ferrari рассказала о подобных планах ещё в 2019 году, когда было объявлено, что компания станет расширяться за рамки автомобилей и станет маркой образа жизни. Однако из-за пандемии Covid-19 представление модной коллекции несколько раз откладывалось, пишет портал Next Brands.

Показ прошел в штаб-квартире бренда в городе Маранелло. Модели ходили по подиуму в сборочном конвейере Ferrari. Шоу открывала Мариякарла Босконо, а закрывала Наталья Водянова. Коллекцию разработал креативный директор по диверсификации бренда Рокко Янноне, за плечами которого опыт сотрудничества с Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Pal Zileri.

Всего дизайнер представил 52 образа, 80% из которых – гендерно нейтральные. Разумеется, главным символом вдохновения для команды бренда стало богатое наследие Ferrari и его главные символы: гарцующий конь с логотипа и, собственно, сами спортивные и гоночные автомобили. Как отмечает InStyle, изображения величественного животного и нескольких моделей спорткаров перекочевали на принты костюмов, юбок, стали подвесками на шеях моделей. Униформа спортивных команд гонщиков была адаптирована в повседневных образах: например, у пальто появились рукава от ярких дутых курток, а к сдержанным образам с юбками миди по фигуре и кожаными плащами с поясами на талии добавили объемные перчатки. На блузки и бермуды из шелкового твила, который производят в Комо, Янноне нанес принты из архивных изображений Ferrari и обложек журналов с 40-х по 60-е годы.

Кроме того, дизайнер украсил вещи светоотражающими элементами, а также использовал яркие контрастные цвета: от фирменного красного оттенка Ferrari и желтого оттенка Modena до темно-синих и зеленых цветов, типичных для машин Ferrari, пишет The Blueprint. Компания также представила кроссовки, которые были разработаны в рамках коллаборации с Puma, и новые модели очков Ray-Ban.