В начале июня 2021 года стало известно, что ресейл-платформа TheRealTop начинает сотрудничество с персональным стилистом Зоей Сохор. Уже сейчас в каталоге можно найти особые предметы гардероба с пометкой «рекомендация стилиста», кроме того, клиентам онлайн-проекта станут доступны на особых условиях такие услуги как разбор гардероба, стайлинг гардероба, персональный шопинг и shopping book от Зои Сохор.

Проект TheRealTop уже сегодня оказывает уникальный для российского рынка сервис в области ресейла, отличающийся клиентоориентированным подходом. Получая заявку от владельца вещей и самостоятельно забирая их на собственный склад, команда профессионалов проводит аутентификацию (проверку на анти-фейк), а далее делает фотосъемку и публикует в каталоге сайта всю нужную информацию о предмете гардероба; дальнейшая логистика и иные организационные вопросы также решаются специалистами компании без участия продавца; клиенты-покупатели, в свою очередь, получают доступ к дизайнерским изделиям из коллекций ведущих мировых брендов по доступным ценам со скидками, зачастую превышающими 70-80% от первоначальной стоимости.

Зоя Сохор работает персональным стилистом с 2012 года, получила диплом стилиста в лондонском University of the Arts London (London College of Fashion), а ранее окончила Плехановскую Экономическую Академию и голландский ВУЗ Hogeschool Utrecht. В числе медиа-персон, с которыми работала Зоя: актрисы Анастасия Стежко, Саша Бортич и Равшана Куркова, режиссер Наталья Меркулова, телеведущий Иван Чуйков и многие другие. Уникальный профессиональный путь, сочетающий карьеру в коммерческих организациях в маркетинге и творческий фриланс в области моды, позволяет Зое успешно работать в самых разных направлениях: персональным консультантом по стилю, стилистом и продюсером фото- и видеосъемок, показов и клипов, а также проводить корпоративные тренинги по стилю и дресс-коду. С 2021 года Зоя Сохор также стала бренд-директором Недели Моды в Москве.

«Для TheRealTop крайне важно развивать клиентский сервис, сохраняя набор уникальных для рынка предложений как для продавцов вещей, так и для покупателей. Сотрудничество с Зоей Сохор открывает для нас новые перспективы, мы рады коллаборации с профессионалом такого уровня и уверены, что аудиторию проекта заинтересуют возможности разобрать свой гардероб вместе со специалистом или составить shopping book для незабываемого, но в то же время рационального онлайн-шопинга», - комментирует основатель TheRealTop Вениамин Липский.