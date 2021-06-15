Lamodaмобиль с командой стилистов и визажистов разъезжает по Москве начиная с 11 июня. «Скорая помощь» по подбору идеального образа для главного события лета будет останавливаться в самых популярных локациях столицы в течение 10 дней. Профессионалы Lamodaмобиля подскажут выпускникам, какой наряд и макияж подойдут для официальной части вечера, а какой — для вечеринки до утра. Ссылки на образы придут на почту участников вместе с промокодом на покупку вещей на Lamoda.

Встретить Lamodaмобиль можно будет у фудмолла ДЕПО, парка «Сокольники», ВДНХ, спортивно-развлекательного комплекса «Лужники», общественного пространства «Хлебозавод», дизайн-завода «Флакон», Трехгорной мануфактуры и центра Artplay. Ознакомиться с точным маршрутом можно на карте в соцсетях Lamoda и на специальном лендинге.

Рекламную кампанию, приуроченную к выпускному, Lamoda запускает впервые. Бренд снял короткие видео, напоминающие о главных событиях школьной и студенческой жизни, и посвятил мероприятию специальный лендинг, который поможет определиться с образами даже тем, кто откладывал выбор наряда до последнего момента. Создаст праздничное настроение и выпуск шоу Lamoda TV в социальной сети «ВКонтакте» c Катей Адушкиной и Даней Милохиным. А для выпускников, которым близки идеи осознанного потребления, Lamoda подготовила специальный эпизод подкаста об экологичной моде «Ни один кролик не пострадал».

Lamoda появилась в 2011 году как интернет-магазин, сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 10 млн товаров от 4-х тысяч мировых и локальных брендов. В компании работает около 8 тысяч человек, включая сотрудников Центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске, Киеве и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, IT-хаба и трех колл-центров — в Волгограде, Житомире и Чернигове. Девиз компании — «Мода на каждый день». Задача компании — создавать удобные, технологичные сервисы, обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, объяснять модные тенденции и показывать, как они действуют во всех жизненных ситуациях. С 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.