Бренд одежды и аксессуаров ТВОЕ, известный своими звездными коллаборациями, запускает уникальную коллекцию одежды вместе с певцом лейбла Warner Music Лешей Свиком, известного по трекам «Малиновый свет» и «Дым». Совместная коллекция ТВОЕ x SVIK приурочена к большому концерту исполнителя на Adrenaline Stadium в Москве, который состоится 18 июня 2021 года.Капсула ТВОЕ х SVIK создана дизайнерами бренда ТВОЕ в сотрудничестве с исполнителем Лешей Свиком: худи и футболки украшены яркими принтами, включающие в себя не только имя Леши Свика, но и названия его песен.

Многие из дизайнов визуализируют ключевые образы и смыслы песен молодого исполнителя. Среди самых красочных футболки с «Самолётами» и «Малиновым светом», вдохновленные одноименными песнями. Также в коллекции есть и льняная сумка-шопер чёрного цвета, посвящённый треку «Инсомния». Певец сам создавал некоторые из принтов, а большинство изображений на принтах вдохновлены его рисунками и графикой. Коллекция ТВОЕ x SVIK получилась очень музыкальной и поступит в продажу 16 июня 2021 года в магазины ТВОЕ и на маркетплейсы Wildberries и Ozo