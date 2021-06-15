Модный Дом Chanel продолжает свое сотрудничество с актрисой Кристен Стюарт, которая уже на протяжении нескольких лет является амбассадором французского бренда. Актрису очень любил Карл Лагерфельд, который называл ее настоящей личностью и восхищался ее современностью. Виржини Виар, которая сейчас занимает должность креативного директора Chanel, также видит Стюарт идеальной героиней бренда сегодня, отмечает Vogue UA.

Связь актрисы с брендом настолько сильна, что она была единственной приглашенной гостьей на показе Chanel Métiers d'Art 2020/21. Шоу, прошедшее во французском замке Шенонсо, транслировалось онлайн. Как пишет Buro 24/7, девушка в одиночестве сидела на скамейке и наблюдала за проходящими мимо моделями – сайт Dazed описал это как «главное настроение 2020 года» («big 2020 mood»), напомнив о требованиях по соблюдению самоизоляции и социальной дистанции, с которыми весь мир столкнулся из-за пандемии коронавируса.

Теперь же Кристен выпала честь одной из первых примерить все главные новинки, созданные лучшими мастерами ателье модного Дом, в рекламной кампании, снятой Юргеном Теллером. Он запечатлел актрису на фоне стен «Дамского замка», погруженного в темную, осеннюю атмосферу окружающего его леса.

Как рассказала после съемки Стюарт в интервью Каролин де Мегрэ, коллекция напомнила ей о сильных женщинах, обитавших ранее в этом замке, – Екатерине Медичи и Диане де Пуатье. Виржини Виар, вдохновляясь модой и искусством эпохи Возрождения, показала новые вариации твидовых костюмов, черное полупрозрачное платье из органзы, кожаную куртку-бомбер, кружевную блузку цвета слоновой кости.

Однако, как отмечает Harper’s Bazaar, коллекция не стала воспеванием хрупких средневековых красавиц – на подиуме появились образы для настоящих амазонок: леггинсы с шортами и юбками, высокие сапоги, широкополые шляпы и плащи. Одна из главных ролей на показе была отведена черному цвету, что также связано с Медичи. После смерти Генриха II она в основном носила черную одежду, а в народе ее даже называли «черной невестой».