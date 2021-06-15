Бренд «Твое» сделал новый шаг к повышению экологичности изделий, выпустив специальную коллекцию «Твое осознанное потребление». При ее создании компания отказалась от красителей и сократила в процессе производства загрязнения и выбросы. Ранее в рамках устойчивого развития компания остановила использование синтетики для уменьшения генерации микропластика в экосистемах и взяла курс на снижение своего углеродного следа и потребления пресной воды.

Все изделия эко-коллекции без красителей имеют естественный цвет натурального хлопка, изделия исключительно мягкие и приятные к телу. Коллекция создана на основе уникальных лекал, специально разработанных дизайнерами «Твое». В линейке представлены изделия как для женщин, так и для мужчин: спортивные брюки различного кроя и посадки, худи, толстовки, футболки классические и оверсайз, кроп-топы, спортивные шорты.

Сокращение цикла производства позволило предложить вещи по демократичным ценам, от 499 руб. до 1759 руб.

Коллекция уже в продаже в более чем 300 магазинах Твое и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.