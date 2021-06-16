Французский бренд Bernardaud выпустил вторую часть созданной специально для России коллекции «Наследие Третьяковской галереи». Проект был запущен в прошлом году по инициативе компании Mercury. Коллекция включает шесть работ трех выдающихся русских художников из экспозиции Третьяковской галереи, объединенных темой красоты природы, пишет «Коммерсантъ».

На этот раз в релиз, объединяющий французский фарфор и русское искусство, вошел чайный набор из двух пар, украшенный картинами классического русского мариниста Ивана Айвазовского. На посуде изображены «Встреча рыбаков на берегу Неаполитанского залива» 1842 года и «Морской берег. Прощание» 1868 года. Такой набор кураторы Третьяковской галереи и мастера Bernardaud объясняют желанием посвятить коллекцию летней поре.

Всего в рамках коллаборации Bernardaud и Третьяковской галереи выйдет три чайных сервиза, украшенные шестью узнаваемыми работами русских художников из экспозиции музея – по одной на чайную пару, рассказывает Vogue. Все они обращаются к природе – картины каждого автора изображают определенное время года. Для первой серии были выбраны пейзажи Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» и «Вечер». Имя художника, который завершит коллаборацию, пока держится в секрете.

Все чайные наборы выпускаются лимитированным тиражом в 100 экземпляров и имеют сертификат подлинности. Их стоимость составляет 29 950 рублей. Коллекция «Наследие Третьяковской галереи» представлена в ЦУМе, ДЛТ, а также в московских бутиках Bernardaud, отмечает Buro 24/7.