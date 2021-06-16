Вот уже второй год подряд Николя Гескьеру не удается провести традиционный выездной показ курортной коллекции Louis Vuitton. Год назад, в первые месяцы пандемии, дизайнер сделал студийную съемку, а на этот раз отправился в город Сержи-Понтуаз – всего в 30 км от Парижа.

Показ состоялся без зрителей (несмотря на то, что во Франции уже снята часть санитарных ограничений). Шоу прошло рядом с инсталляцией израильского художника и скульптура Дани Каравана под названием Axe Majeur, пишет Harper’s Bazaar. Красные угловатые арки, зеркальные поверхности, чистые линии и белоснежные колонны повторяли главные акценты круиза – четкий геометричный крой, блестящие фактуры и яркие цвета.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся мир в последнее время, дизайнер полон оптимизма – и это заметно по новой коллекции Louis Vuitton. В ней футуризм 60-х на манер Андре Куррежа встретился с взрывными оттенками и обильным декором в духе 80-х – получился взгляд в будущее, где можно будет свободно ходить на вечеринки, путешествовать, гулять в парке и делать все, к чему мы привыкли.

Отсюда в коллекции появились «дутые» мини-платья, платья-трапеции и комплекты из топа и юбки длины миди, дополненные однотонными цветными цепями с крупными звеньями, отмечает Grazia. Они же украшают практически каждую сумку и даже превращаются в пояс. Из 80-х дизайнер позаимствовал сияющие пайетки, которыми целиком усыпаны несколько платьев, сияющих, как диско-шары. В круизе также есть мундиры, свитеры с рукавами в перьях, куртки, вдохновленные спецодеждой, и кожаные треники с лампасами – последние были заправлены в остроносые сапоги на маленьком каблуке, рассказывает Buro 24/7.

Еще одной немаловажной темой показа стала тема космоса, угадываемая, в частности, по принту с планетами. Форма воротника на черном глянцевом кейпе напоминала верх от комбинезона космонавта, а платья из плотной ткани с декоративными воланами и крупными сборками – космические костюмы будущего. Отдельного внимания заслуживает обувь: яркие сапоги в стиле color block с острым мысом и туфли с угловатыми фантазийными элементами.