В рамках фестиваля кино Beat Film Festival совместно с банком «Точка» выпустили коллекцию одежды, приуроченную к мероприятию. Совместный мерч посвящен героям фильмов программы «Больше всех надо» о людях, которые решились сделать что-то первыми – и не только преуспели в этом, но и изменили мир.

В капсульную линейку вошли свитшоты, футболки, шоперы, лонгслив, бейсболка, шопер и даже режиссерский стул. Все вещи украшены принтом – словами из фильмов, которые прокатываются в программе фестиваля. Например, фразы баскетболиста Майкла Джордана («Прыгаю выше головы»), пионера французской электроники Лорана Гарнье («Днем лакей, по ночам диджей»), исследовательницы акул Валери Тейлор («Проснулся – уже рискнул»), а также героев фильмов «Панк-банк» («Социальный капиталист») и «Ок, зумер» («Это я без фильтра»).

Вся линейка названа «Больше всех надо» как общий девиз всех героев, которые показаны на экранах.

Beat Film Festival проходит в Москве со 2 по 20 июня, а коллекцию одежды можно приобрести в фестивальном центре (кинотеатр «Октябрь») или на сайте банка «Точка». Свитшоты стоят 3 500 рублей, футболки – 2 500 рублей, шоперы – 1 200 рублей, бейсболки – 1 900 рублей, а режиссерское кресло – 12 тысяч рублей, рассказывает The Village.