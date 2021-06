Американский ювелирный бренд Tiffany & Co. представил трех новых глобальных амбассадоров. Ими стали актрисы Аня Тейлор-Джой и Трейси Эллис Росс, а также чемпионка юношеских Олимпийских игр по лыжному фристайлу Эйлин Гу. Дебютную кампанию с их участием под названием «Give Me the T» (с англ. «Дайте мне Т») снял известный фотограф Марио Сорренти.

На опубликованных кадрах Аня, Трейси и Эйлин позируют в украшениях из знаковой коллекции Tiffany, в которую добавились браслет, серьги и подвески, а также вариация из белого золота. В кампейне девушки сочетают их с другими яркими экземплярами из T1, в частности колье-чокером T1 с почти 250 круглыми и багетными бриллиантами общим весом более 13 карат, отмечает L’Officiel.

«Я люблю украшения, в которых заключен символизм. Мне нравится, когда вещи что-то значат конкретно для меня, а не для кого-то еще. Украшение не обязательно должно что-то значить для других, но мне нравится бросать взгляд на свои пальцы и вспоминать историю», – приводит Buro 24/7 слова Тейлор-Джой.

«Красивое украшение, у которого есть какая-то личная история, – это всегда нечто особенное, вдохновляющее, это лучший способ быть увиденным и услышанным, не произнося ни единого слова, – рассказала Эйлин Гу. – Я в восторге от баланса элегантной простоты и смелости, которую мы видим в новой коллекции T1».

«В юные годы я часто гуляла по флагманскому магазину на Пятой авеню, представляя себя взрослой женщиной в элегантных бриллиантах Тиффани. И вот сейчас, много лет спустя, стать лицом этого культового бренда и представлять коллекцию T1 – это просто воплощение мечты, – цитирует Posta-Magazine Трейси Эллис Росс. – Съемки кампании были долгожданным моментом вдохновения после сложного года, который мы все пережили».

Запуск следующей кампании с Аней Тейлор-Джой, Эйлин Гу и Трейси Эллис Росс под названием «Knot Your Typical City» состоится в Северной Америке этой осенью, а во всем остальном мире – в 2022 году.