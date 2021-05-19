Российский бренд 12Storeez выпустил коллекцию из натурального шелка Mulberry, который отличается особенной мягкостью, обладает высокой прочностью, переливается при любом освещении и подстраивается под температуру тела. Все это делает его идеальным материалом для летних вещей, пишет Buro 24/7.

В капсулу вошли свободные блузы, рубашки, топы в бельевом стиле, платья длиной до середины икры и до колена, юбки с боковым разрезом и поясом на резинке, «пижамные» брюки и шорты.

​Как отметили в компании, все модели просты и подойдут как для отдыа, так и для праздничного образа. В интерпретации 12Storeez одежда из шелка становится полноценным элементом базового гардероба, отмечает Fashion Network. Коллекция выполнена в палитре черного, темно-синего, шоколадно-коричневого, бежевого, белого, светло-серого и нежно-зеленого цветов.

«Шелк – хорошее решение не только для города, но и для любого путешествия: он не занимает место в чемодане и с ним легко создать вечерний образ. В каждую поездку я обязательно беру платье-комбинацию из шелка — стоит добавить к нему сережки, мюли, даже без каблука, и вы готовы к идеальному вечеру», – рассказала соосновательница 12Storeez Ирина Голомаздина. Сегодня сеть марки насчитывает 35 розничных магазинов в России и Казахстане, из них 3 магазина формата outlet и 3 digital-стора, а таже 2 интернет-магазина со складами в России и в Италии.