Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. У 50-летней топ-модели появилась на свет дочь. Радостной новостью она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Наоми выложила фото маленьких ножек девочки, которые держит на своей руке, и подписала его: «Маленькое благословение выбрало меня своей мамой. Для меня честь пригласить эту нежную душу в свою жизнь. У меня не находится слов, чтобы описать связь длиною в жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви».

В комментариях ее уже поздравили Софи Тернер, Зои Салдана, Марк Джейкобс и другие.

В одном из прошлых интервью, 4 года назад, модель рассказывала, что готова стать матерью и, благодаря прогрессу, может сделать это и без партнера. Судя по всему, новорожденную девочку для Кэмпбелл выносила суррогатная мать. Однако эта информация пока не подтверждена. Также пока не сообщается, какое имя мама выбрала для новорожденной. Имя отца ребенка тоже держится в секрете.