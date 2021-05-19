Интернет-магазин OptStyle предлагает качественную одежду для всей семьи по низким ценам от производителя. Купить вещи на выгодных условиях смогут как оптовые, так и розничные покупатели.

OptStyle уже больше 5 лет помогает жителям из любого уголка России собирать стильные образы, не переплачивая. В каталоге представлена недорогая одежда для женщин, мужчин и детей. Покупатели могут приобрести вещи на любой сезон: от летних топов, джинсов, платьев до спортивных костюмов, тёплых свитеров, толстовок и верхней одежды. В одежде от OptStyle будет комфортно во время прогулок, занятий спортом или домашнего отдыха.

Благодаря большому и разнообразному ассортименту можно без труда выбрать изделие подходящего фасона, цвета, стиля. Большинство позиций представлены в широкой размерной линейке. Помимо одежды, в продаже также имеются головные уборы, сумки и рюкзаки, обувь, текстиль для дома, игрушки. Каталог регулярно пополняется актуальными новинками сезона.

Покупателям предлагается продукция производства Китая, Турции и России. OptStyle сотрудничает только с надёжными фабриками, поэтому гарантирует высокое качество каждого товара, которое контролируется на всех этапах производства, а также сотрудниками магазина.

Преимущества заказа в OptStyle:

• большое разнообразие моделей по привлекательным ценам;

• удобный интерфейс интернет-магазина с простой формой заказа;

• разные варианты оплаты;

• индивидуальный подход к каждому покупателю;

• быстрая доставка в регионы России.

В OptStyle нет минимальной суммы покупки. Сделать заказ можно от 1 единицы товара из любого раздела интернет-магазина. Доставка осуществляется транспортными компаниями, «Почтой России», «EMS Почта России».

Контакты:

OptStyle

Адрес: 300007, Тульская обл., г. Тула, ул. Михеева, д. 29, кв.1

Телефон: +7 (919)-070-06-10

E-mail: optstyle@list.ru

Сайт: optstyle-sale.ru