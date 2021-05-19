Сегодня мода одна из самых загрязняющих окружающую среду индустрий. На повестке дня экологичное устойчивое производство ресурсосбережение и переработка.

Для получения 1 кг хлопка нужно более 10 тонн пресной воды. С учётом того, что в мире уже сегодня есть нехватка пресной воды, перспективы производства натуральных волокон не безоблачны, если, конечно, их не начнут выращивать в биотехнологических лабораториях, как искусственное мясо или кожу, и скорее всего, так и будет.

Будущее одежды за синтетическими материалами, но превосходящими по своим свойствам натуральные. А также умные ткани, с меняющимися свойствами под условия среды. Если посмотреть на глобальные тренды, потребление синтетики растет, а потребление натуральных волокон снижается по всему миру.

На повестке дня экологичное устойчивое производство ресурсосбережение и переработка. Многие переработанные материалы уже стоят столько же, сколько обычные материалы, но пока их ассортимент ничтожно мал. Появляются производства, которые уже используют только переработанные ткани.

В России тоже производятся такие материалы, но пока они достаточно кустарные и крафтовые. И, даже если дизайнеры и используют экологичные материалы, то они не могут в короткий промежуток времени перестроить производство.

Но, помимо выстраивания системы переработки, есть и другая проблема - микропластик. Не только брошенные рыболовные сети, промышленный и бытовой мусор загрязняют океан, но и банальная стирка, при которой вымываются и попадают в водостоки синтетические микроволокна. 700 тысяч тонн микроволокон ежегодно попадает в океан. Это глобальная проблема, требующая перестройки системы потребления.

Мы уже не можем игнорировать пришедший в нашу жизнь тренд устойчивого потребления, поэтому уже сейчас очень важно уделять внимание переработке, а для этого необходимо сформировать систему отслеживания жизни изделия от момента проектирования до момента утилизации. Кстати, это одна из недавних инициатив кластера РАЭК / FASHION TECH.

Ни один из российских брендов сегодня не может заявить, что он экологичен. Потому что он экологичен в среднем по паре аспектов, а не по всем 10 требуемым аспектам:

Материалы: ткани, фурнитура, нитки - органически чистые, органический хлопок, ткани их ананаса, из апельсиновой корки, из кислого и испорченного молока, из пищевых и других отходов и тд. Для получения ткани из технической конопли, например, необходимо меньше воды, чем при производстве хлопка. Все виды переработки пластика. Дизайн - вне времени и вне трендов, подходящих для разных случаев жизни, крой без отходов. Упаковка - либо минимальная, либо производится их экологических материалов. Производство - какие лампы и сколько воды используется, сколько отходов остаётся и т.д. Транспортировка - устойчивое производство начинается с доставки материалов, чтобы минимизировать след CO2. Логистика, хранение — уход от перепроизводства и затоваривания, минимизация и оптимизация процессов. Политика продаж - например, Stella McCatrney использует оборудование, вешалки и т. д из переработанных материалов. Клиентский сервис - максимальная информация о товаре и информирование клиента о том, как обращаться с вещами, чтобы они дольше служили. Социальный аспект - связи с общественностью, четко выработанная позиция бренда / производителя по важным вопросам, некий посыл, связь с персоналом, открытость, готовность рассказать общественности, что происходит с работниками на данном производстве, достойная ли оплата труда, режим работы и тд. Отчетность - открытость, прозрачность. Индекс Хигга — насколько велик след влияния бренда на планету.

Как правило, экобренды декларируют в своих манифестах один их 4-х аспектов или частично смешивают их — это финансовая успешность, защита природы, общественный и культурный след.

Если говорить о примерах, их немного… например есть замечательный бренд российского происхождения FRENCIA, производящий купальники из переработанного пластика, который вылавливают в море около Словении, потом из него в Италии делаю волокно Econyl и потом на Бали производят купальники на экологичном производстве.

Всё прекрасно в этом проекте, но есть одна проблема — это транспортный след, в силу разбросанной географии, он гигантский.