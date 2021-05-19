Sochi Fashion Week проходила с 1 по 5 мая 2021 в Radisson Blu Resort Congress Centre Sochi.

Стиль дизайнера бренда Лусине Оганисян, выпускницы Академии брендинга и дизайна METRICS, можно определить, как настоящий демикутюр: дизайнер использует подход высокой моды при создании форм. Большая часть коллекции выполнена при помощи ручных техник. Например, складки на жакетах задрапированы вручную, а несколько платьев изготовлены методом наколки из специально сплетенных вручную кос из фатина. На производство некоторых изделий коллекции ушло более 5 месяцев.

ДНК бренда Maison de Lusy – уникальные коллекционные качества вещей, в которые вложены ручной труд и эмоции; визуальные решения объемов при помощи использования интересных фактур и цветовых решений.

Дизайнер создавала коллекцию во время пандемии – рассматривая через призму вынужденного заточения дома смену дня и ночи, желаний и настроений. Сам показ и образы коллекции стали таким образом метафорой цикличности и перерождения. Смелые экстравагантные образы с усложненной структурой и формами – настоящее подиумное великолепие, достойное роскошного антуража, получилось модным и ёмким. С эстетикой нулевых и классическими усложненными формами соседствуют современные мастхэвы, а базовые цвета дополнены актуальными оттенками сезона.

Каждый образ коллекции несет в себе загадочную энергетику ночной луны или яркость дневного солнца: основными цветами Soleil at Lune стали черный, серый, трендовые лавандовый и желтый.

Гиперобъем оборок, пышные юбки, четко выверенные и выложенные складки, при этом подчеркнутые линии талии, бедер и груди делают элементы коллекции чуть избыточными, но при этом очень выразительными.

На своеобразное видение женственности дизайнером бренда тепло отреагировала публика: сразу на Sochi Fashion Week дизайнер получила заказы от байеров и частных клиентов.