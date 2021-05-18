Ровно 30 лет назад, в 1991 году командой французского бренда была разработана новинка на рынке нижнего белья- мультипаки Les Pockets в инновационной упаковке. С этого момента вот уже более четверти века женщины по всему миру взяли в привычку покупать нижнее белье удобными комплектами.

Идея продажи нескольких пар трусиков, объединенных не только одной моделью, но и в единой стилистике, пришлась по душе как поклонницам бренда, так и была подхвачена многими участниками рынка нижнего белья по всему миру, что, определенно, подтверждало актуальность подобной новинки.

В Les Pockets находят отражение самые актуальные тенденции сезона. Здесь и трендовые принты, и забавная графика, и регулярные лимитированные коллаборации с другими брендами, многие из которых раскупаются, не успев поступить на рынки стран-партнеров.

На сегодняшний день наборы Les Pockets представлены в таких моделях, как: слипы, боксеры, шортики. В коллекции представлены как мультипаки с трусиками одной модели, так и разными. По составу комплекты создаются из натурального хлопка или микрофибры.

Ирина Середа, генеральный директор российского подразделения французского бренда DIM: «Являясь во многом инновационным, бренд DIM при этом бережно хранит свои традиции. И мы отмечаем, что интерес к ставшим уже классическими для рынка нижнего белья Les Pockets по-прежнему является стабильно высоким. Уверены, что эта тенденция сохранится спустя многие годы, как и верность бренду наших постоянных клиентов».