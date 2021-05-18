Модный инфлюенсер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи стала новым амбассадором бренда Bvlgari. Девушка будет транслировать ценности римского ювелирного Дома международной аудитории самых разных поколений.

«Я так горда стать частью семьи Bvlgari, ведь меня связывают крепкие отношения не только с брендом, но и с Жан-Кристофом Бабеном и Лючией Сильвестри. Наследие Bvlgari – это смелость, дерзость и знаменитый на весь мир культовый итальянский дизайн, – эти ценности мы всецело разделяем. А потому объединяем усилия, чтобы сосредоточиться на социальном резонансе для нашей будущей деятельности», – приводит InStyle слова Кьяры.

На снимках, сделанных в миланской студии фотографом Джулио Рустичелли, Кьяра Ферраньи представила легендарные творения Bvlgari: от украшений B.Zero1, Serpenti и Serpenti Viper до колье Monete из коллекции высокого ювелирного искусства.

«Для нас большая честь – приветствовать Кьяру Ферраньи в семье Bvlgari в качестве нового глобального амбассадора. Я думаю, что Кьяра с идеальной точностью передаёт дух нашей компании, заданный ее ценностями, такими как жизнелюбие, креативность, красота, великолепие, качество, а также изящество и щедрость. В своей новой роли Кьяра станет замечательным проводником наших идей для молодых поколений. Для меня как генерального директора она также потрясающий спарринг-партнер в том, что касается трендов моды и роскоши», – цитирует L’Officiel генерального директора Bvlgari Жан-Кристофа Бабена. Компания Bvlgari была основана в Риме в 1884 году как ювелирный бутик. На данный момент компания является всемирным поставщиком широкого спектра предметов и услуг класса люкс: ювелирных украшений, часов, аксессуаров, парфюмерии, отелей и резиденций. С 2011 года компания Bvlgari входит в состав LVMH Group, отмечает Fashion Network.