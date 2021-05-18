Российский ювелирный бренд Avgvst выпустил украшения с надписью «Иноагент». Это акция в поддержку «Медузы» и Центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» – обе организации российский Минюст признал иностранными агентами.

«Мы приняли это близко к сердцу и сделали эскизы нескольких подвесок со словом „иноагент”. Эту идею поддержали подписчики, поэтому мы предложили выбирать дизайн подвески коллективно. По итогам голосования определились два варианта, которые отправились в производство: это короткая цепь с подвижными буквами и серебряная „бирка иноагента”, которую можно вешать на хуп или цепочку», – сказано на странице компании в Instagram.

Вся прибыль от продаж украшений будет перечислена изданию «Медуза» и фонду «Насилию.нет». Стоимость цепочки со словом «Иноагент» составила 7800 руб. Цена бирки из серебра с такой же надписью – 3800 руб.

«Если предметов с этим словом будет как можно больше, то негативный контекст, возможно, уменьшится, а „позорный“ статус обесценится. Пусть вещей со словом „иноагент“ будет больше, а слово это станет не клеймом, а знаком качества», – считают представители Avgvst.

Создательница ювелирного бренда Наталья Брянцева родилась в Екатеринбурге. До старта собственного проекта она работала в местном рекламном агентстве. В 2013 году Брянцева начала учиться в ювелирной мастерской и за 4 года превратила свое хобби в полноценный бренд, под которым сейчас работают 3 магазина: в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает Inc. Russia.