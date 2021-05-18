Шведская марка одежды COS, принадлежащая группе компаний H&M, открыла свой первый магазин в Санкт-Петербурге, на Большом Проспекте Петроградской стороны, 59. Специально к этому событию бренд выпустил эксклюзивную капсулу COS x St Petersburg, пишет Buro 24/7.

В нее вошли 8 моделей женской одежды в эксклюзивных цветах, доступных только в России. Так, в коллекции можно найти платья макси, тунику без рукавов, рубашку и кюлоты из кожи, свободные брюки с поясом, джинсы, короткие шорты и подходящий к ним топ-бра. Коллекция выполнена из переработанных материалов и рассчитана на долгий срок службы, а каждая единица, выпущенная ограниченным тиражом, подчеркивает естественную форму силуэта.

В рекламной кампании, посвященной капсуле, COS сотрудничал с шестью женщинами из мира балета, искусства, моды и современной культуры, рассказывает «Журнал OK!». В кампании приняли участие художница Юлдус Бахтиозина, балерина Мария Хорева, художница Полина Осипова, фотограф Анастасия Лисицына, куратор Евгения Сероус, стилист и блогер Мария Червоткина. Они позировали Полине Твердой в знаковых петербургских локациях: пространстве «Третье место», Музее-квартире Архипа Куинджи, а также Российской национальной библиотеке.

Наряду с капсулой COS x St Peterburg, в новом магазине в Петербурге будет представлена коллекция весна-лето 2021 из основной линии бренда.