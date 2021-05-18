Каждое лето косметическая марка Biotherm объединяется с современными художниками для создания новой упаковки. В этом году к коллаборации была привлечена известная художница Coco Capitán. И целью сотрудничества стал не просто новый дизайн, а поддержка экосистемы океана. Творческая коллаборация призвана повысить осведомлённость об угрозах изменения климата, а также о его негативном влиянии на фитопланктон в океанах – он является источником более половины всего кислорода, вырабатываемого на Земле, пишет Harper’s Bazaar.

В оформлении серии Coco Capitán использовала фрагмент гравюры «Большая волна в Канагаве», ставшей для девушки метафорой необходимости защиты океана. В качестве слогана линейки выступил тревожный вопрос: «Как же мы будем дышать без океана?».

«Мне хотелось использовать этот образ, чтобы подчеркнуть, что если мы разрушим наши моря, то потеряем гораздо больше, нежели просто возможность плавать. Мы сразу ощутим последствия. Для человека нет ничего важнее дыхания», – приводит Wonderzine слова Coco Capitán.

В линейку iotherm x Coco Capitвошли антивозрастная сыворотка для лица Life Plankton Elixir, молочко для тела Lait Corporel, а также увлажняющий гель для лица Aquapower Gel. Помимо этого, в упаковке средств использовано вторичное сырьё вроде переработанного стекла и пластика.

«Наша обязанность как марки – добиться того, чтобы нас услышало как можно больше людей. Мы убеждены, что искусство, которое нашло отклик в вашем сердце, непременно заставит вас действовать», – цитирует Buro 24/7 президента Biotherm Джулио Бергамаски. Линейка появится в продаже в середине мая.