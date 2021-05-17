15 и 16 мая на одной из столичных крыш состоялся двухдневный модный марафон TEPLITSA FASHION, посвященный летним трендам уличной и дачной моды, эко-привычкам и творческому росту. «TEPLITSA FASHION - символ роста во всех отношениях!», - слоган события, организаторы которого познакомили гостей с такими плодоносящими культурами как культура потребления модных брендов - как носить, с чем «скрещивать», и как вырастить свой стиль.

Культура потребления сада - как создать дачи-шедевры, советы известных ландшафтных дизайнеров. «Арт-посев» зарождающихся творческих идей и знакомств объединил активных и позитивных модников и садоводов. Модный маркет «Творцы прилетели» открыл мероприятие для любителей необычных, ультрамодных украшений и аксессуаров. В рамках мероприятия состоялся показ 20 российских и европейских дизайнеров, в том числе и представляющих детские и «плюс сайз» коллекции. Модели прошли по живому подиуму из газона на крыше под открытым небом. «Каждый гость погрузился в атмосферу творчества и безудержной фантазии дизайнеров и креаторов фестиваля, зарядится праздничным настроением, яркими впечатлениями», - говорят устроители предстоящего события.

В насыщенной программе марафона TEPLITSA FASHION были также необычные лекции на тему парфюмерных фантазий от Александры Одинаевой, парфюмерного блогера и креативного продюсера национального чемпионата «АртМастерс». Вместе с Александрой участники маркета и гости мероприятия порассуждали о том, как на языке ароматов звучит поэзия Пушкина, Есенина, Тютчева или как пахла «Весна» Боттичелли, «Сирень» Врубеля и «Ранняя Весна» Куинджи. Радиоведущая Алла Довлатова пообщалась с гостями на актуальную тему «Прямых эфиров» и поделилась секретом о том, как стать профессиональным радиоведущим.

Одна из самых креативных художников гримёров российского кино и телевидения Наталья Никифорова на глазах у гостей мероприятия создала образ по мотивам её работ в фильме «Вратарь Галактики». А художник Корнелия Манго представила несколько своих ярких и удивительных картин и инсталляций. В рамках мероприятия прошло награждение премией «Самые Модные Дачники». Номинантами стали Анастасия Макеева, Флиса Толкачева и другие. Марафон TEPLITSA FASHION превратился не только в открытую арт-площадку с завораживающим действом, но и дал возможность его участникам выступить в качестве модели. В рамках TEPLITSA FASHION состоялся кастинг моделей всех возрастов.