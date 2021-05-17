Сейчас, более чем когда-либо, когда почти весь мир сидит в закрытых помещениях, неуверенно размышляя о будущем, ну… многих вещах, в том числе и о цифрового дизайне, глава компании The Fabricant уверенно подтверждает и продолжает развивать новый сектор цифровой одежды.

Имея опыт работы в области визуальных эффектов, основатель Fabricant, Керри Мерфи, стал свидетелем творческой свободы и сокращения потерь, которые технология допускала в киноиндустрии, и понял, что может пойти по тому же пути в моде.

Цифровая мода может показаться далекой от привычного нам лексикона, но геймеры годами тратят значительные суммы денег на виртуальную одежду. В 2018 году игра Covet Fashion от Glu Mobile, которая позволяет пользователям одевать моделей в дизайнерскую одежду с цифровой визуализацией, принесла 53,4 миллиона долларов. Итак, хотя концепция Fabricant не нова, интересно ее применение. Fabricant хочет демократизировать моду, преодолевая тенденции, сезонность и размеры, создавая совместно со своими пользователями непрерывный диалог и обратную связь, позволяя дизайнам развиваться посредством «коллективного разума».

То, что изначально считалось «приятным», стало модным «must-have», поскольку Covid-19 заставляет индустрию признать преимущества цифровизации. Мерфи говорит, что для успешной работы в текущих обстоятельствах - отсутствие физических образцов, запреты на поездки и, что наиболее важно, изменение ценностей, связанных с потреблением, «цифровизация является критически важным шагом для обеспечения устойчивости отрасли, устойчивости и долгосрочной значимости».

Созданный на стыке моды и технологий, The Fabricant считает, что цель моды - способствовать самовыражению. Для этого, утверждают они, нет необходимости в физической одежде, тем более, что наша зависимость от виртуального мира продолжает расти. Мерфи делится: «С самого начала мы верили, что цифровая модная арена - это место свободы, фантазии и самовыражения, и что мы можем помочь брендам и отдельным лицам исследовать это место и его неограниченные возможности, тратя только данные и не эксплуатируя ничего, кроме воображения ».

Итак, как выглядит клиент цифровой моды? «Мы называем их Digi-Sapiens», - говорит Мерфи, и на удивление они составляют около 3,5 миллиардов человек во всем мире, что составляет более 55% от общей покупательной способности, - поделился он. Они состоят из поколения Z и молодых миллениалов, которые выросли, размывая реальность и фантазии, а виртуальный мир стал их вторым домом. Мерфи описывает их как «экологически сознательных, разбирающихся в цифровых технологиях, работающих с несколькими устройствами людей. Они законодатели моды, следящие за тенденциями и первые приверженцы любой технологии, которая обновляет и освобождает их существование ».

Некоторым трудно представить себе мир цифровой моды. Что касается бизнеса, это включает в себя цифровые выставочные залы и шоу, где коллекции могут быть показаны в иммерсивном трехмерном повествовании; 3D-выборка с приблизительной экономией до 30% и новые потоки доходов за счет создания одежды только в цифровом формате, которая может стать общим контентом или продаваемыми цифровыми коллекциями. Буквально в прошлом году The Fabricant выставила на аукционе первое произведение цифровой моды на блокчейне Ethereum за 9500 долларов, и Мерфи считает, что этот шаг «окажет культурное влияние и ценность любого крупного произведения искусства в истории».

На потребительском уровне мы все еще «ах и ах» слишком воображаем, что покупаем цифровую одежду, часто не осознавая нашу одержимость таким выражением. Это проявилось в росте числа цифровых персонажей, таких как Лил Микела, у которой 2,1 миллиона подписчиков, и в чрезмерном использовании фильтров Instagram, которые ежедневно проникают в наши ленты.

Одежда изготавливается с высококлассным мастерством, которое является гипер-реальным, и The Fabricant применяет многогранный подход, который отражает традиционную систему, уделяя особое внимание «человеческим потребностям, желаниям и культуре». Кроме того, 3D-технология позволяет свободно расширять границы, давая дизайнерам возможность визуально исследовать новые цифровые формы, текстуры, материалы и цвета.

Цифровая мода также решает многие проблемы, с которыми сталкивается традиционная индустрия моды, в первую очередь в отношении прозрачности и устойчивости. Текущая сложность цепочек поставок чрезвычайно затрудняет отслеживание. Без прозрачности мы не можем привлекать бренды к ответственности за любые ошибочные действия. Блокчейн, с другой стороны, позволяет защищать творения на одноранговом рынке, который полностью определяется.

Цифровая мода также предлагает возможности для устойчивости, в то время как традиционная индустрия моды производит около 150 миллиардов предметов одежды каждый год и решает экологические проблемы, возникающие на протяжении всего жизненного цикла продукта. Сюда входят отходы, связанные с ростом волокна, отходы ткани на этапах проектирования, загрязнение в результате окрашивания и обработки тканей и выпадение микроволокон, а также линейный конец срока службы, при котором 80% всей одежды остается на свалках или сжигается.

Хотя вы все еще можете быть не уверены в этом, «цифровой сектор моды возвращается к сердцу того, чем всегда была мода, - к игровому и творческому пространству, которое позволяет нам полностью выражать нашу идентичность и индивидуальность». Если вы ищете #isoactivity, The Fabricant недавно запустил LEELA, платформу (или игровую площадку), чтобы охватить и выразить несколько слоев себя через нефизическую цифровую арену моды. Эта бета-версия, запущенная после нескольких месяцев исследований и положительных отзывов, является еще одним шагом в процессе революции в доступности, опыте и принятии цифровой моды.