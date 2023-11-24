Ювелирная сеть представила подборку украшений по мотивам русских народных сказок. Ее «рекламными лицами» стали Снегурочка, Настенька, Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Русалка, Птица Гамаюн и Дед Мороз, изображения которых были сгенерированы нейросетью.

Каждому герою было подобрано подходящее ему по образу украшение из ассортимента «585*ЗОЛОТОЙ»: изделия с топазами, с гранатом, цепи и мужские печатки. Эти модели наиболее популярны среди клиентов сети по стране, а потому, как и сказки, стали «народными». Тематическую коллекцию представили в email- рассылке бренда для 20,8 млн клиентов, зарегистрированных в программе лояльности.

Рассылка была посвящена специальным предложениям Черной Пятницы, где на все «сказочные» украшения предлагалась скидка до 85%. Также подборку изделий опубликовали в основном аккаунте сети ВКонтакте, который насчитывает 2,5 млн подписчиков.

К теме русского фольклора ювелирный бренд обращается не в первый раз – так, накануне прошлого нового года он создал лимитированный календарь по мотивам сказов Бажова, который дарил клиентам, подписчикам и партнерам. В иллюстрациях также были использованы механизмы нейросети. А в 2022 году «585*ЗОЛОТОЙ» проводил Международный конкурс «ЮВЕЛИРЫ», где участникам предлагалось создать свой дизайн украшения в стиле a la Russe. Темой стали «Символы России» - девять призеров конкурса вдохновлялись народными промыслами, сказками, творчеством Пушкина, пейзажами, красотой русских девушек, теплом сердец и другими ключевыми моментами, которые и составляют культурный код страны.