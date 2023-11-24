К сожалению, с возрастом наша кожа претерпевает деструктивные изменения тканей. И тогда приходит самое время говорить о старении кожи. С возрастом в коже, как и во всём организме, происходят естественные изменения. Замедляется деление клеток, повреждаются коллагеновые волокна и ухудшается выработка нового коллагена и эластина.

Сохранение молодости и красоты кожи лица - это комплексное дело. К сожалению, волшебной таблетки ещё не изобрели, а вот качественный уход, витамины, физические нагрузки, сбалансированное питание и здоровый сон могут творить поистине невероятные вещи.

Двухэтапный крем для лица для увлажнения и питания White Truffle Double Serum & Cream от бренда d’Alba обеспечивает 2-этапный уход. Он поможет вернуть коже потерянную влагу, напитает ее и восстановит эластичность кожи, не оставляя липкого ощущения на лице. Формула с мощными ингредиентами сочетает в себе экстракт белого трюфеля, гиалуроновую кислоту, церамиды и экстракт коллагена.

Новый питательный мультипептидный крем для лица от российского бренда Lifecode с комплексом пептидов обеспечит полноценное питание кожи в домашних условиях, наполняя её необходимыми микроэлементами. Гармоничное сочетание высокоэффективных компонентов улучшает общее состояние кожи и оказывает комплексное омолаживающее действие, подтягивая овал лица и сокращая выраженность морщин.За счет сбалансированной комбинации пептидов в составе крема ингредиенты дополняют и усиливают действие друг друга, принося видимый результат. Важно помнить о накопительном эффекте, ведь благодаря целенаправленному воздействию пептидов, кожа преображается день за днем.

Новинка еще одного российского бренда Pravilnaya Kosmetika - питательный крем для лица против морщин и акне Гибискус и Эстрагон проникает глубоко в кожу, обеспечивая ей интенсивное увлажнение и питание. Он помогает улучшить внешний вид и состояние кожи, разглаживает мимические и глубокие морщины, а также способствует заживлению повреждений и устранению сухости, раздражений и шелушений. Дневной крем имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на коже. Отлично подходит как база или праймер под макияж.

Увлажняющий крем для тела и лица, с миндалем от бренда Himalaya оказывает питательное, смягчающее и тонизирующее действие, сохраняя молодость, красоту и здоровье кожи. Поддерживает водный баланс кожи, устраняя сухость и шелушения. Защищает от негативного воздействия внешних факторов. Быстро впитывается, не оставляя липкости.

А формула Омолаживающего ночного крема «Элегантное совершенство» от бренда Teana обеспечит мягкое воздействие на кожу. Уникальный комплекс активных веществ одновременно стимулирует жизненно важные функции и нейтрализует вредное воздействие внешней среды, восстанавливает и омолаживает кожу, уплотняет дерму, сокращает морщины. Сбалансированное сочетание компонентов воздействует одновременно на три признака старения: дегидратацию, морщины и гиперпигментацию. Крем стимулирует синтез коллагена, противодействует стрессам, восстанавливает барьерные функции кожи.

Будьте внимательны к своей коже. Она, как лакмусовая бумажка, показывает нам свои проблемы. В зависимости от изменений на коже необходимо корректировать или дополнять уход. Питания и антиоксиданты - это то, что необходимо коже вне зависимости от ее типа.