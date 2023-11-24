Fashion-бренд Kanzler объявил о запуске парфюмерно-косметической линейки. В коллекции представлены четыре линии парфюма – Kanzler, Black Label, Weekend, Limited Edition, сообщает компания.

«Компания Kanzler более тридцати лет производит качественную мужскую одежду и аксессуары. Мы приняли решение расширить ассортимент продукции за сч ёт линии парфюма и мужской косметики, чтобы предоставить нашим клиентам все составляющие модного образа Kanzler: стильные одежду, аксессуары и аромат», – комментирует заместитель генерального директора бренда Елена Никитина.

Kanzler – базовый, универсальный аромат на каждый день, принадлежит к восточной фужерной группе. Основные аккорды: фужерный, амбровый, свежий, пряный.

Black Label – элегантный фужерный аромат с пряной свежестью и цитрусовыми оттенками. Идеально дополнит образ на деловых мероприятиях и встречах.

Weekend – фужерный водяной аромат. Основные аккорды: цитрусовый и фужерный. Оптимально раскрывается на мужчинах, ведущих активный образ жизни.

Limited Edition – комплиментарный шлейфовый аромат с восточными мотивами, состоит из тёплых пряных и древесных аккордов с кожаными и ромовыми нотами. Чувственное дополнение к яркому луку.

Парфюм будет представлен во флаконах по 100 мл во всех магазинах сети.

Косметический набор включает шампунь для волос и бороды, гель для душа, дезодорант, лосьон после бритья и крем для рук.